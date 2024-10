A República Islâmica do Irã é um país localizado na Ásia, que possui fronteiras a norte com Arménia, Azerbaijão e Turquemenistão e com o Cazaquistão e a Rússia, através do Mar Cáspio. A leste o país fica perto de Afeganistão e Paquistão; ao sul do Golfo Pérsico e do Golfo de Omã; a oeste do Iraque; e a noroeste da Turquia.