Zezé di Camargo e Luciano - Os irmãos, naturais de Pirenópolis, em Goiás, estão entre as maiores duplas da história do sertanejo. Em 1991, alcançaram as paradas de sucesso com o single ?É o Amor? e, desde então, permaneceram no topo do gênero. Vida e história da dupla foi retratada no filme "2 Filhos de Francisco" (2005).