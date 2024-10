No dia 1/9, Patricia Abravanel apresentou o primeiro Programa Silvio Santos após a morte do apresentador, ocorrida no dia 17/8. Ele tinha 93 anos e sofreu uma broncopneumonia após ser infectado pelo vírus influenza (H1N1). A atração foi marcado por forte emoção. "Hoje é a primeira vez que eu estou aqui e sei que meu pai não vai estar me assistindo através da televisão", disse a filha do comunicador.