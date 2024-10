Yuri Lima tem 29 anos. Ele começou a carreira no futebol em 2015, jogando pelo Audax, de São Paulo. Depois, passou por Audax-RJ, Santos, Fluminense, Cuiabá e Juventude, até chegar ao Mirassol. Em agosto, ele rescindiu contrato com o clube paulista, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro.