Arraial do Cabo (RJ) - O mar de águas claras permite mergulhos de snorkel ou cilindro com visualização de várias espécies, inclusive animais de passagem em certas épocas do ano, como golfinhos, orcas e baleias jubarte. Entre setembro e fevereiro, a água é fria (15ºC a 22ºC) por causa do movimento de águas profundas da região.