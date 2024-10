Macapá (Amapá): Dr. Furlan (MDB), que foi reeleito com 85,08% dos votos válidos, teve o maior percentual entre as capitais do Brasil e é adversário do ex-presidente do Senado Davi Alcolumbre (União Brasil). Ele nasceu em San José, na Costa Rica, mas se mudou logo nos primeiros meses de sua vida para Belém, no Pará,