A direção é do cineasta Michael Morris, conhecido principalmente por seu trabalho na televisão. Ele já dirigiu episódios de séries como Better Call Saul, House of Cards, e Bloodline. Sua estreia como diretor de longa-metragem, To Leslie (2022), recebeu reconhecimento, com uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz para Andrea Riseborough, e o prêmio de "Melhor Primeiro Longa" no Kodak Film Awards de 2023.