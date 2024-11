De acordo com Moraes, os eventos sobrenaturais passaram a ocorrer na ponte que divide as duas fazendas nos últimos dez anos, após as mortes do patriarca de uma das famílias e a matricarca da outra. Segundo ele, moradores dos arredores das fazendas testemunham ouvir barulhos estranhos, de portas batendo e pedras se chocando com as casas, e ver vultos até mesmo durante o dia.