. Com uma carreira que se estende por mais de cinco décadas, ele é conhecido por sua contribuição ao jazz, MPB e música internacional. Paulinho trabalhou com uma variedade de artistas de renome, incluindo Stevie Wonder e Frank Sinatra, trazendo sua expertise em percussão para uma ampla gama de gêneros. Sua técnica refinada e versatilidade o consolidaram como um dos percussionistas mais respeitados e influentes do Brasil e do mundo.