Empresária fatura R$ 2,5 milhões com comida baiana em Londres

O negócio surgiu com Maria do Carmo Vargas, mãe de Camila, que em 1989 deixou Salvador e se mudou para Curitiba. Por lá, fundou o Pedacinho da Bahia, uma barraca de comida baiana, com foco no tradicional acarajé, ligado à cultura religiosa afro-brasileira, sendo uma oferenda ao orixá Oyá.