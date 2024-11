Entenda a curiosa e pouco conhecida ligação de Julia Roberts e Martin Luther King

A atriz iniciou sua carreira em seriados e teve a primeira oportunidade de trabalhar no cinema no início dos anos 80, mas alcançaria o estrelato apenas na década seguinte com papéis de sucesso em filmes como ?Uma Linda Mulher? (1990), ?O Casamento do Meu Melhor Amigo? (1997) e ?Um Lugar Chamado Notting Hill? (1999).