?Estou completando 53 anos com muita gratidão. Nunca fui muito ligada a essa coisa de números, mas gosto de comemorar a vida. Amo viver e já passei por situações muito delicadas, de morte com um queda de avião. Então, se Deus me permitiu estar viva e comemorar mais uma ano de vida, vamos comemorar?, declarou Valenssa.