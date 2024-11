Jaguatirica sobe na árvore de uma casa em Minas Gerais e assusta moradores

Ivanei percebeu o felino no pé de manga após ouvir barulhos de pássaros no quintal de sua residência, que fica próxima à reserva ambiental do Parque da Sapucaia. Ela acionou o Corpo de Bombeiros, que foi ao local com a Polícia Militar de Meio Ambiente e uma veterinária do Centro de Triagem de Animais (Cetas) do Ibama.