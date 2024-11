Dono da maior coleção de bonecos Ken do mundo, brasileiro quer aumentar acervo

Em entrevista ao jornal ?Correio do Povo?, Bernardo Guedes declarou que deseja expandir seu acervo em breve. O jornalista pretende adquirir os lançamentos mais recentes da Mattel assim que eles chegarem ao Brasil. Um deles é o modelo baseado no rosto do ator Rylan Gosling, que viveu Ken no filme ?Barbie?, de 2023.