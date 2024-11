Vulcão volta a agir na Islândia: País é Terra do Fogo e do Gelo

A Islândia fica em cima de uma placa tectônica que se divide, afastando a América do Norte e a Eurásia ao longo da linha da Dorsal Mesoatlântica. Dessa forma, o país é o lar de 32 vulcões. O país é conhecido como "terra do fogo e do gelo". Só que por oito séculos o sistema ficou inativo. Seu retorno foi uma surpresa para a população.