O complexo da pirâmide de Gizé, no Egito, abriga a Grande Pirâmide, a Pirâmide de Quéfren e a Pirâmide de Menkaure, juntamente com seus complexos piramidais associados e a Grande Esfinge. Todos foram construídos durante a Quarta Dinastia do Antigo Reino do antigo Egito, entre c. 2600 ? c. 2500 AC.