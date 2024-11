Réptil do Pantanal está ameaçado de extinção por incêndios na região

Pesquisadores do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), da Universidade Federal de Goiás (UFG) e do Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal (INPP) só encontraram exemplares mortos de Helicops boitata em áreas pantaneiras atingidas por incêndio. Após o período de emergência, nenhuma serpente d?água dessa espécie foi identificada.