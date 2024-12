Christina Assi - Fotojornalista libanesa que foi gravemente ferida durante ataque de Israel ao sul do país, em outubro de 2023. Ela teve que amputar uma das pernas e passou a militar pela defesa da segurança dos jornalistas. A fotógrafa participou do revezamento da tocha olímpica em Paris-2024 e fez uma homenagem aos profissionais da imprensa que morreram no exercício do ofício.