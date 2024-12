Uma outra notícia sobre cervos chamou atenção recentemente. Pesquisadores peruanos descobriram uma nova espécie de cervo que habita o país. Eles publicaram as conclusões no Journal of Mammalogy, da American Society of Mammalogists. Eles pensavam que esse animal seria de uma espécie já catalogada, a padu mephistophiles. Mas encontraram diferenças e a classificaram como pudella carlae.