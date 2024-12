A trilha sonora do filme foi composta por Elmer Bernstein. Participaram dos arranjos Peter Bernstein, David Spear e Patrick Russ. Da música se originaram os dois principais bordões: Who you gonna call? Ghostbusters! (Quem você irá chamar? Caça-Fantasmas!) e I ain't 'fraid of no ghost(s) (Eu não tenho medo de fantasmas).