Além da atuação, Selena conta com uma carreira musical de sucesso. Iniciou sua trajetória musical em 2009, com a banda Selena Gomez e The Scene, que lançou diversos hits como "Love You Like a Love Song" e "Naturally". Posteriormente, ela seguiu carreira solo, com álbuns como "Stars Dance" (2013), "Revival" (2015), e "Rare" (2020).