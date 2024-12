Senor Abravanel nasceu na Lapa, região central do Rio de Janeiro, em 12/12/1930, filho de imigrantes judeus. Aos 14 anos, foi camelô, com o irmão Leon, vendendo capa para título de eleitor. O Brasil começava a redemocratização após o Estado Novo (1937-1945). Na foto, Senor (em pé, à dir) com pais e irmãos