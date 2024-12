Portanto, em linhas gerais, a conexão de Baphomet com satanismo se deveu a processos da Inquisição contra os Templários no século XIV, quando a ordem foi acusada de heresia e de adorar o 'ídolo'. Éliphas Lévi, no século 19, reinterpretou Baphomet como símbolo esotérico de dualidade (luz e trevas, bem e mal) e equilíbrio universal. Mesmo assim, a imagem continuou erroneamente associada a práticas satânicas.