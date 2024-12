Filho de Gugu explica fim de briga por herança do pai e desabafa: ‘Me sinto sozinho na vida’

João Augusto (na foto com as irmãs) vive na mansão que foi do pai, em São Paulo. O filho de Gugu explicou ao ?Fantástico? que mantém a casa da forma que o apresentador a deixou como uma maneira de confortar a dor do luto. "Eu queria que ele estivesse aqui. Eu me sinto sozinho na vida e isso é o que mais me doi?, desabafou.