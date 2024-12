“Yellowstone”: produtora comenta o impacto que saída de Kevin Costner teve na série

?Acho que as limitações impostas a Taylor (Sheridan, criador da série) com a saída de Kevin realmente trouxeram à tona um lado de sua escrita sobre o qual sei que as pessoas têm sentimentos confusos: os flashbacks e a maneira como a temporada foi estruturada em geral?, afirmou Voros ao explicar que o impacto foi forma de conduzir a narrativa e não do desfecho da história.