O mito de Davy Jones aparece na franquia "Piratas do Caribe". No filme "O Baú da Morte" (2006), Will (Orlando Bloom) e Elizabeth (Keira Knightley) estão prestes a casar quando o pirata Davy Jones (Bill Nighy), comandante de um navio assombrado, surge para cobrar uma dívida de Jack Sparrow (Johnny Depp).