Vale do Itajaí (SC) ? Capital da Indústria Têxtil - O polo do Vale do Itajaí abrange Blumenau, Brusque, Joinville, Itajaí, Nova Trento, Luiz Alves, São Bento do Sul e Jaraguá do Sul. São cerca de 8 mil micro e pequenas empresas de roupas, tecidos e rendas.