LUIZ GONZAGA (1912-1989) - BAIÃO - O "Rei do Baião", é o maior expoente do gênero típico do Nordeste, derivado do lundu. Tocava sanfona, zabumba e triângulo. Autor de "Asa Branca", influenciou uma geração de músicos com sua cultura popular. Entre eles, Caetano Veloso e Gilberto Gil.