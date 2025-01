Star Wars: Episódio V - O Império Contra-Ataca (1980): uma das maiores reviravoltas da história do cinema. Quem nunca ouviu a frase "I am your father" (Eu sou o seu pai)? A segunda parte da trilogia original de Star Wars é conhecida por seu desenvolvimento de personagens, momentos emocionantes e a famosa revelação que muda o curso da saga. A mistura de aventura, drama e efeitos visuais revolucionários solidifica seu status como um clássico do cinema.