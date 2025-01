No fim de 2024, outro acidente com avião de pequeno porte ocorreu no Brasil. O empresário Luiz Galeazzi, CEO da Galeazzi & Associados, e nove pessoas de sua família morreram na queda de uma aeronave em Gramado, no Rio Grande do Sul, no dia 22/12. Imagens de câmeras de segurança mostraram o momento da explosão.