Itatiaia registrou em 2/1 o recorde de menor temperatura de 2025 no Brasil até o momento. Nesse dia, os termômetros apontaram 2,5ºC no município fluminense. Em maio do ano passado, o Parque Nacional do Itatiaia (foto) chegou a marcar -8,5ºC, no que foi a menor temperatura em um local do país em 2024 até aquele instante.