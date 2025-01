Nicolau Copérnico - Nascido na cidade polonesa de Tourum, no século 15, foi um matemático e astrônomo que desenvolveu a teoria Heliocêntrica, segunda a qual os planetas giram em torno do sol, contrapondo-se à visão predominante à época de que a Terra era o centro do universo (teoria geocêntrica). Seus estudos revolucionaram a astronomia.