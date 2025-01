Nas últimas décadas, o combate ao vício em cigarro tem sido tratado como política de saúde pública no Brasil. No ano passado, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou um novo conjunto de imagens e textos para embalagens de cigarros. A meta é mostrar problemas graves decorrentes do fumo e,assim, desestimular a prática. As normas serão obrigatórias a partir de 2/11/2025.