Laura Kelly, dona da casa, retornava de uma caminhada com seu parceiro quando notou uma poeira branca em frente à residência. Ao acionarem o vídeo da câmera de segurança, eles puderam ver a cena de um objeto parecido com uma pedra caindo do céu em direção ao local. O casal aspirou o pó do chão e encaminhou o material para uma universidade local, onde análises confirmaram que se tratava de um meteorito.