7° lugar: Atalaia do Norte - Amazonas - Tamanho territorial: 76.435 km²- Com uma população de aproximadamente 15 mil habitantes, Atalaia do Norte, no Amazonas, é conhecida pela forte presença indígena, como os povos do alto Xingu. A cidade depende da agricultura familiar e da pesca, mas enfrenta sérios desafios de infraestrutura e desenvolvimento social.