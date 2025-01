Selton Mello, de 52 anos, irá atuar na nova versão do terror ?Anaconda?, de 1997, no papel de um cuidador de animais brasileiro. O elenco conta ainda com Paul Rudd (?Homem-Formiga?), Jack Black (?Escola de Rock?), Thandiwe Newton (?Westworld?) e Steve Zahn (?Silo?). A direção será de Tom Gormican.