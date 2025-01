Em evidência por conta da guerra com a Rússia, a Ucrânia conta com um tridente em seu símbolo oficial. Trata-se do Tryzub, brasão de armas do país: um escudo azul com um tridente amarelo de um símbolo chamado tanga. Segundo explicação, o tridente no meio é símbolo do príncipe Vladimir, do século 10, responsável pelo cristianismo na Ucrânia.