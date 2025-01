A farsa da ?Grávida de Taubaté? virou meme na internet e ganhou tamanha popularidade que chegou a ser relembrado no Carnaval do Rio de Janeiro. No desfile de 2020, uma ala inteira da São Clemente, do Grupo Especial, teve integrantes caracterizados de ?falsa grávida?. O enredo tratava de "golpes e trambiques" no Brasil.