Em 2024, pelo segundo ano consecutivo, o Lounge Mastercard Black foi a ?Melhor Sala VIP? na 20ª edição do Prêmio Melhor de Viagem e Turismo 2024/2025. Localizado no piso superior do Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Guarulhos, o espaço tem duas áreas (gourmet e estações de trabalho).