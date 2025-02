Exu é uma divindade frequentemente confundida com o Diabo. Por isso, a Grande Rio, no carnaval de 2023, tentou desmistificar a figura do orixá com o enredo 'Fala, Majeté! Sete chaves de Exu" O ator Demerson D'Alvaro interpretou Exu na comissão de frente e fez sucesso.