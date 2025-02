Principal nome do Black Sabnbath e uma lenda do rock, Ozzy Osbourne está com 76 anos. Ele foi diagnosticado com a doença de Parkinson em 2003. Em entrevista ao ?The Sun?, Sharon Osbourne, sua esposa, afirmou que o avanço da enfermidade fez o marido ter dificuldades para andar, mas sua voz está ?tão boa quanto sempre foi?.