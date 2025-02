Catedral de Milão - Milão - Itália. Localizada no centro, a catedral tem estilo gótico e é bastante imponente. Sua construção começou em 1386 e só foi concluída no início do século XX (1965). Com uma fachada impressionante e mais de 3.000 estátuas, a catedral é famosa por suas agulhas e pináculos.