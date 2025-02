‘Crise dos ovos’: gripe aviária provoca inflação e sumiço do produto nos EUA

De acordo com o site ?Trading Economics?, o preço médio de uma dúzia de ovos está em US$ 7,09 (R$ 41,19 na cotação atual). No fim de 2024, o valor era US$ 4,80 (R$ 27,88). Muitos consumidores têm postado vídeos nas redes sociais mostrando a escalada do preço dos ovos e a dificuldade para encontrar o produto nos mercados.