Conheça brasileiros que tiveram importante papel na luta contra a escravidão

Maria Tomásia Figueira Lima: Natural de Sobral (CE), foi uma figura central no movimento abolicionista do Ceará, inclusive se casando com um: Francisco de Paula de Oliveira Lima. Maria se destacoucomo cofundadora e primeira presidente da Sociedade das Cearenses Libertadoras, formada em 1882 por 22 mulheres de famílias influentes que atuaram pela abolição da escravidão.