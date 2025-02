O último álbum de estúdio do cantor havia sido lançado em 2021. No ano passado, Ney Matogrosso foi atração do atração do Rock in Rio com performance de ?Bloco na Rua?, turnê que o artista estreou em 2019. O repertório reúne canções como ?Eu Quero é Botar Meu Bloco na Rua?, canção de Sérgio Sampaio que inspirou o nome do espetáculo, ?Sangue Latino?, hit dos Secos e Molhados, e ?Pro Dia Nascer Feliz?, de Frejat e Cazuza.