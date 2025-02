Atriz de ‘Invocação do Mal’ vira vocalista em banda de heavy metal

A franquia "Invocação do Mal" é o grande destaque da atriz Vera Farmiga. Ela estrelou os filmes de suspense com Patrick Wilson. O primeiro foi lançado em 2013, dirigido por James Wan. E o quarto - Invocação do Mal 4: Os Últimos Ritos - está previsto para estrear nos cinemas no dia 5/9/ 2025.