O musical, que ganhou fama ainda nos anos 1970 com canções de sucesso como ?Superstar? e ?I don?t know how to love Him?, faz a representação bíblica de morte e ressurreição de Cristo pela ótica de Judas Iscariotes, o apóstolo que traiu Jesus. ?Um pouco ocupada neste verão, mal posso esperar?, declarou Erivo sobre o novo trabalho, que será no Hollywood Bowl, em Los Angeles, nos dias 1º e 3 de agosto de 2025.