Capital do estado da Austrália do Sul, Adelaide é conhecida por seus festivais vibrantes, vinícolas renomadas e um planejamento urbano organizado. A cidade oferece uma mistura de atrações culturais, como museus e galerias, com belezas naturais, incluindo praias, parques e as colinas de Adelaide Hills. É também um importante polo gastronômico e artístico na Austrália.