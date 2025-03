Com mais de 8 mil horas de voo e 663 pousos em porta-aviões, Barry Wilmore já passou ao todo 178 dias no espaço ao longo da carreira! Em 2014, ele fez parte da Expedição 41, que explorou a composição de meteoros e as alterações musculares e ósseas causadas pelo espaço. O astronauta é casado com Deanna Newport e tem duas filhas.