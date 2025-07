Alice Cooper - 04/02/1948 (77 anos). O cantor americano mantém o visual gótico que marcou a carreira, destacada também pelas performances inspiradas em filmes de terror, com sangue falso, instrumentos mortais e animais peçonhentos no palco. Continua firme nos palcos com sua atual ?Too Close for Comfort Tour? . Tem shows agendados pela Europa, América do Norte e festivais até final de 2025 .